Anthem: con la VIP Demo invitate tre amici a giocare con voi

Per quanto sia stato chiarito a più riprese che il titolo risulterà godibile anche se affrontato in solitaria, sappiamo altrettanto bene che Anthem offrirà la miglior esperienza possibile se giocato in compagnia di amici.

Proprio per incoraggiare il lavoro di squadra, BioWare ed Electronic Arts hanno confermato che i partecipanti alla VIP Demo di Anthem, che avrà luogo dal 25 gennaio al 27 gennaio, potranno invitare fino a tre amici ad unirsi alla versione di prova del nuovo ambizioso titolo degli autori di Mass Effect e Dragon Age.

Per inviare i codici di invito, dovrete innanzitutto installare il client della demo, quindi collegarvi a questo indirizzo e cliccare sulla tab "Riferisci ad un Amico", da cui potrete ricavare i link unici da distribuire a vostro piacimento. Una volta ricevuti gli inviti, i giocatori aggiuntivi dovranno effettuare l'accesso sulle piattaforme di riferimento con le credenziali del proprio EA Account e seguire le indicazioni a schermo.

Tutti coloro che prenderanno parte alla VIP Demo di Anthem (accessibile tramite il pre-order del gioco o l'iscrizione a EA/Origin Access) riceveranno alcune ricompense riscattabili nel gioco completo, all'interno del quale saranno inoltre trasferiti tutti i progressi ottenuti in questa versione preliminare. Gli utenti PC e Xbox One potranno avviare il pre-load del client dal 23 gennaio, mentre i possessori di PS4 saranno costretti ad effettuare il download soltanto il 25 gennaio. Ricordiamo che una seconda demo del gioco aperta a tutti gli altri utenti arriverà il primo febbraio.

Anthem uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 22 febbraio. Il gioco è tornato a mostrarsi in un trailer incentrato su storia, progressione e personalizzazione.