Anthem: crolla il numero di giocatori attivi, segnalati problemi con il matchmaking

Non c'è pace per Anthem: negli ultimi giorni il numero degli utenti attivi sul gioco BioWare sembra essere crollato vertiginosamente, tanto da aver causato problemi al matchmaking in alcune modalità, per le quali non si riesce a trovare un numero sufficiente di utenti.

Nonostante i corposi aggiornamenti delle ultime settimane, la community non sembra aver dato fiducia a BioWare e Anthem sta soffrendo di una continua carenza di giocatori, in particolar modo in alcune attività GM2 e GM3 e per i livelli più avanzati, dove gli utenti attivi non riescono a formare un team completo. Questa situazione ha causato problemi anche al sistema di loot, con le attività di fascia alta che donano bottini meno corposi proprio per la mancanza di squadre complete, rispetto alle attività GM1.

BioWare ha annunciato di aver rinviato alcuni contenuti per sistemare bug e problemi tecnici di Anthem, inoltre presto debutteranno i Server di Test su PC per permettere di ottenere feedback in tempo reale prima della pubblicazione di nuove opzioni, modalità e contenuti.

Lo studio ed il publisher Electronic Arts sembrano avere piena fiducia nel futuro di Anthem anche se i risultati commerciali non sembrano al momento all'altezza delle aspettative, sebbene EA non si sia ancora sbilanciata in proposito...