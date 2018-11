Anthem: il cross-play tra PC, PS4 e Xbox One sarà aggiunto post-lancio?

Per quanto BioWare ci abbia sempre tenuto a precisare che Anthem offrirà un vasto e curato mondo narrativo fruibile anche in un'esperienza single player, sembra piuttosto chiaro come la struttura del nuovo gioco Sci-Fi della compagnia graviti attorno ad una potenziale ed immensa community di giocatori online.

In questo senso, a molti utenti piacerebbe poter giocare in cross-play con amici possessori di piattaforme differenti dalle proprie: uno di questi ha chiesto su Twitter a Mark Darrah se Anthem regalerà ai giocatori questa possibilità.

"Non al lancio", ha risposto brevemente l'executive producer del gioco. Una risposta che sembrerebbe quindi lasciare aperte le porte ad un'implementazione post-lancio del cross-play, che potrebbe far unire le comunità dei giocatori PC, PlayStation 4 e Xbox One, come accaduto per esempio con Fortnite dopo l'apertura di Sony.

Ricordiamo ai lettori che Anthem sarà pubblicato su PC, PS4 e Xbox One il 22 febbraio 2019. Recentemente BioWare ha smentito che l'uscita del gioco possa slittare su PlayStation 5. Geoff Keighley ha da poco svelato che un nuovo trailer dell'atteso gioco sarà mostrato in anteprima mondiale nel corso dei Game Awards 2018: sulle nostre pagine potete dare uno sguardo ad un piccolo assaggio del filmato. Vi rimandiamo alla nostra Anteprima per ulteriori dettagli sul gioco.