Anthem Demo: date e orari per preload, download e accesso anticipato VIP

Manca pochissimo al lancio della demo di Anthem: questo weekend la demo VIP verrà resa disponibile per il download, in attesa della versione di prova pubblica in arrivo il primo febbraio. Vediamo insieme tutti gli orari di inizio e fine delle sessioni di test e quando iniziare il preload.

Anthem Demo VIP

La demo VIP di Anthem sarà disponibile dal 25 gennaio alle 18:00 (ora italiana) e fino alle 03:00 (ora italiana) del 28 gennaio, il preload sarà attivo dal 23 gennaio su Xbox One e PC mentre non ci sono piani per il preload su PlayStation 4. L'orario non è stato comunicato da Electronic Arts ma con ogni probabilità dovremo attendere il tardo pomeriggio per poter iniziare a scaricare il client.

La VIP demo sarà accessibile a coloro che hanno effettuato il preordine di Anthem presso un qualsiasi rivenditore (negozio fisico o store digitale) e automaticamente agli abbonati EA Access/EA Origin Access su Xbox One e PC. I giocatori selezionati per l'accesso alla demo VIP potranno invitare tre amici, senza alcuna limitazion per quanto riguarda la piattaforma posseduta.

Anthem Open Demo

La demo pubblica di Anthem arriverà il primo febbraio e sarà scaricabile dalle 18:00 (ora italiana), la versione di prova per tutti resterà attiva fino alle 03:00 (ora italiana) del 4 febbraio, trascorso questo periodo verrà disattivata e non sarà più possibile giocare. Coloro che hanno scaricato la demo VIP dovranno aggiornare il client per poter utilizzare la open demo.

Da segnalare infine come entrambe le versioni di prova (VIP e Standard) richiederanno un abbonamento attivo a PlayStation Plus e Xbox LIVE Gold su PS4 e Xbox One.