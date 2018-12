Anthem: la demo verrà pubblicata a gennaio, in anticipo per i giocatori VIP

Electronic Arts e BioWare hanno annunciato che sarà possibile provare Anthem prima dell'uscita fissata per il 22 febbraio 2019 grazie ad una demo.

La versione di prova verrà resa disponibile per tutti i giocatori "VIP" a partire dal 25 gennaio 2019. Rientrano in questa categoria tutti coloro che hanno effettuato (o lo faranno) il preordine del gioco e gli abbonati ai servizi EA Access su Xbox One e Origin Access su PC. Tutti gli altri giocatori dovranno invece attendere una settimana in più: il primo febbraio la demo diverrà accessibile a chiunque su tutte le piattaforme.

BioWare non ha svelato alcun dettaglio sui contenuti che verranno inclusi ma, stando a quanto dichiarato dal produttore Mike Gamble, offrirà un assaggio delle meccaniche di volo, del sistema di combattimento combattimento e del mondo di gioco.

Ricordiamo che la scorsa notte, durante i Game Awards, Anthem si è mostrato in un trailer incentrato sulla storia, nel quale sono stati mostrati alcuni personaggi secondari ed è stato mostrato quello che sembra essere il nemico principale della campagna.