Anthem: dettagli sui livelli di difficoltà e sulle microtransazioni

Per quanto ne avesse fatto cenno in passato, BioWare non aveva ancora parlato nello specifico dei livelli di difficoltà di Anthem, il nuovo gioco della software house canadese giunto a poco meno di un mese dal lancio.

Come hanno spiegato recentemente gli sviluppatori, Anthem presenterà inizialmente i classici tre livelli di difficoltà: Facile, Medio e Difficile. Una volta lasciata Fort Tarsis, l'hub centrale del gioco, potremo avventurarci nelle varie quest selezionando il tipo di difficoltà che desideriamo. Da tenere in considerazione che maggiore sarà il rischio che sceglieremo di correre, più grande sarà la possibilità di ottenere del loot raro.

Giunti invece all'end-game di Anthem (ufficialmente denominato "The Elder Game"), saranno sbloccati tre ulteriori livelli di difficoltà: Grandmaster 1, 2 e 3, attivabili dopo aver raggiunto il level cap 30. Anche in questo caso, vigerà sempre un rapporto di rischio/ricompensa.

Mark Darrah di BioWare ha inoltre diffuso i dettagli sulle microtransazioni del titolo. A quanto pare, i giocatori disporranno di due valute: i Coins, ovvero il denaro in-game ottenibile esclusivamente giocando, e gli Shards, che possono invece essere anche ottenuti tramite soldi reali. Entrambi i tipi di monete potranno essere investiti per acquistare soltanto oggetti cosmetici. Piuttosto interessante il fatto che taluni articoli presenti nel mercato di gioco non potranno essere ottenuti solo tramite gli Shards, ma richiederanno anche il versamento di un certo numero di Coins: in questo modo, BioWare costringe in ogni caso a giocare e a spendere del tempo nel mondo di Anthem per riuscire a ottenere gli item, a prescindere da quanto denaro siamo disposti a spendere.

Ricordiamo che Anthem uscirà il 22 febbraio su PC, PS4 e Xbox One. La demo VIP è ora disponibile per il pre-download.