Anthem: disponibile la nuova patch del PTS, ecco i dettagli

BioWare ha da poche ore reso disponibile per il download la nuova patch del Public Test Server (PTS) di Anthem, che permette ai giocatori PC di testare in anteprima le novità del controverso looter-shooter e inviare del prezioso feedback agli sviluppatori canadesi prima che l'aggiornamento venga pubblicato per tutti in via definitiva.

Grazie a questo update, vengono risolti diversi bug segnalati proprio dai giocatori e introdotte alcune nuove funzionalità. Sono stati, ad esempio, introdotti i tutorial di Echi di Realtà all'interno della sezione tutorial del Cortex; è stato risolto un bug per cui i risultati delle sfide non venivano correttamente riportati; rettificato un problema che non permetteva di visualizzare gli obiettivi strategici all'interno del Cataclisma; introdotta la possibilità di conservare le nuove Armi Esotiche all'interno della Forgia; e sono state abilitate le sfide giornaliere, che vi assicureranno di volta in volta dei premi differenti.

In aggiunta, il team di sviluppo ha già individuato altri problemi che verranno corretti prossimamente, e che coinvolgono la non immediata apparizione dei premi delle sfide, e le icone del negozio stagionale che attualmente valgono come dei placeholder (i giocatori devono per ora esaminare ogni singolo elemento per verificare la corretta entità dell'oggetto acquistabile).

Anthem è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sean Murray, autore di No Man's Sky, ha dato i suoi consigli a BioWare per riuscire a risollevare il suo shooter a mondo condiviso.