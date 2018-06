Anthem: disponibili nuove informazioni sulle armature, chiamate Strali

Anthem è stato indubbiamente uno dei protagonisti indiscussi dell'EA Play 2018. Il titolo di Bioware è tornato a mostrarsi con uno spettacolare trailer cinematografico e in un video gameplay. Per l'occasione, sono anche emersi diversi dettagli sull'armatura indossata dai personaggi, chiamata Strale.

Ogni volta che un giocatore veste i panni di uno Specialista, può scegliere un potente strale, un'armatura progettata per offrire al pilota incredibili capacità offensive e difensive. Consente di muoversi a velocità incredibili, volare e spostarsi sott'acqua. Durante il gioco, progrediranno sia le abilità come pilota di strale che le capacità trasversali e di combattimento della collezione di armature in costante crescita.

Gli strali, con relativi accessori, armi e attrezzatura, possono essere ampiamente personalizzati. Salendo di livello e sconfiggendo nemici, sarà possibile raccogliere equipaggiamenti e completare traguardi che sbloccheranno opzioni di personalizzazione, trasformando gli strali in testimonianze visive delle abilità e degli obiettivi raggiunti. Ricordiamo che Anthem sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 22 febbraio 2018.