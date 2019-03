Anthem 'è qui per restare', promette il Community Manager di BioWare

In un lungo intervento pubblicato sulle pagine di Reddit, il Community Manager di BioWare Jesse Anderson ha voluto fare un po' di chiarezza sulle problematiche che hanno afflitto il progetto di Anthem e rassicurato i fan dichiarando che l'epopea sci-fi degli Specialisti proseguirà ancora a lungo.

"Tutto quello che posso dire è che Anthem è qui per restare. Abbiamo molto lavoro da fare per sistemare alcune parti del gioco? Si, e il team è impegnato a migliorare e pubblicare nuovi contenuti", ha precisato Anderson in relazione alle critiche mosse da chi, giustamente, non è rimasto affatto soddisfatto dall'esperienza di gioco proposta al lancio da Anthem, con missioni endgame ripetitive e un sistema di looting confusionario.

A proposito del rapporto con la community, il dirigente di BioWare ha spiegato che "abbiamo già apportato un gran numero di modifiche in base a ciò che i giocatori ci hanno detto di fare", citando ad esempio la possibilità di visualizzare il bottino alla fine delle battaglie con i boss delle Roccaforti e la revisione del timer di rientro in partita nelle attività free roaming.

Quanto al problema del sistema di looting, e alle critiche scatenate dagli ultimi, frettolosi cambiamenti apportati da BioWare, Anderson ha dichiarato che "il team sta discutendo delle novità che riguarderanno il looting e molto probabilmente vi aggiorneremo delle novità nel corso dei prossimi giorni. Se che tutti vogliono sapere quando interverremo sul bottino, ma non ho questa risposta. Non ignoriamo i feedback dei giocatori, ma a volte ci vuole solo un po' di tempo in più perchè le cose devono essere discusse per un periodo più lungo. Non vogliamo dire qualcosa che possa essere fraintesa o dare informazioni errate. Come ha spiegato Chad Robertson in un tweet, non siamo contenti di come sia il loot, quindi sappiate che è in cima alla nostra lista di priorità".

Le modifiche al looting di Anthem, quindi, richiederanno del tempo prima di essere completate e probabilmente necessiteranno di diversi aggiornamenti, con patch incrementali e update da lanciare parallelamente ai contenuti post-lancio del kolossal sci-fi di BioWare pianificati per tutto il 2019.