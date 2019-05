Dopo Anthem, EA è insoddisfatta dell'attuale modello di vendita dei videogiochi

Il lancio di Anthem sul mercato non è stato dei migliori e il periodo successivo non ha di certo migliorato la situazione, al punto che gli utenti sono convinti che il titolo Bioware sia morto.

Una situazione simile sta facendo riflettere grossi publisher come Electronic Arts, il quale ha annunciato nelle ultime ore che il vecchio modello di vendita di titoli come Anthem non è più sostenibile.



Tale insoddisfazione emerge soprattutto dalla recente dichiarazione del CEO dell'azienda Andrew Wilson:

"La verità è che non si tratta solo di un problema relativo ad Electronic Arts, ma coinvolge l'intera industria videoludica. Ci siamo spostati dai titoli Bioware, i quali offrivano dalle 40 alle 80 ore di gioco offline, a titoli che ad una storia della medesima durata propongono al giocatore fino a 300 ore di divertimento online in compagnia di altri giocatori. Essendo tali giochi molto più grandi rispetto a quelli tradizionali, il sistema di vendita tradizionale è diventato obsoleto. Per migliorare la situazione non dobbiamo limitarci a cambiare il processo di sviluppo del gioco e a migliorare i test sulla qualità, cose che sono cambiate radicalmente nel corso delle ultime settimane, ma dobbiamo anche modificare le modalità di lancio dei giochi."

"Prossimamente potreste assistere al cosiddetto "soft-launch" di alcuni titoli in modo simile a come avviene per i giochi mobile. A subire grossi cambiamenti sarà anche il modo in cui comunichiamo con i giocatori. Il nostro reparto marketing sta pensando a nuovi modi per presentare i prodotti e interagire con i giocatori nel tempo."

Sembra quindi che il disastro di Anthem abbia avuto un ruolo centrale in questa volontà di riorganizzarsi dell'azienda, che potrebbe quindi proporre già nei prossimi mesi dei nuovi modelli di vendita. Nel frattempo vi ricordiamo che all'EA Play, il prossimo giugno, verrà svelata ufficialmente la Stagione 2 di Apex Legends.

Cosa ne pensate?