Anthem: EA rende noti i Requisiti Minimi e Consigliati per la Versione PC

Anthem, la nuova IP targata BioWare è ormai in dirittura di arrivo. Dopo aver mostrato un nuovo Trailer del gioco, Electroni Arts ha reso noti i requisiti di sistema necessari per giocare ad Anthem su PC.

Ve li riportiamo, così come presentati sul sito ufficiale di EA. Di seguito, trovate quindi i requisiti minimi:

SO: Windows 10 64-bit

PROCESSORE: Intel Core i5 3570 o AMD FX-6350

RAM: 8 GB di memoria di sistema

SCHEDA GRAFICA: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X

RAM SCHEDA GRAFICA: 2 GB di memoria video

DISCO RIGIDO: almeno 50 GB liberi

DIRECTX: DirectX 11

Ecco, invece, l'elenco dei requisiti consigliati:

SO: Windows 10 64-bit

PROCESSORE: Intel Core i7-4790 3,6GHz o AMD Ryzen 3 1300X 3,5 GHz

RAM: 16 GB di memoria di sistema

SCHEDA GRAFICA: NVIDIA GTX 1060/RTX 2060, AMD RX 480

RAM SCHEDA GRAFICA: 4 GB di memoria video

DISCO RIGIDO: almeno 50 GB liberi

DIRECTX: DirectX 11

Nella medesima pagina dedicata ai requisiti di sistema, Electronic Arts rende inoltre note le seguenti informazioni: "Controller wireless per Xbox One supportato, connessione a Internet persistente necessaria per giocare". In chiusura, vi ricordiamo che Anthem sarà disponibile per PC, Playstation 4 ed Xbox One a partire dal prossimo 22 febbraio.