Anthem: ecco i cambiamenti dell'aggiornamento 1.0.3

Anthem, l'ultima fatica di BioWare, ha recentemente ricevuto l'aggiornamento 1.0.3 su tutte le sue versioni, che ha introdotto diversi cambiamenti nel gioco. In un primo momento però, molte delle suddette modifiche erano rimaste sconosciute per gli utenti, perché non incluse nelle patch notes.

Nelle scorse ore però, il community manager della software house, Jesse Anderson, è intervenuto con un post su Reddit a spiegare quali fossero le voci mancanti nell'update, spiegando però di non avere ulteriori notizie sui cambiamenti promessi nel loot.

"Innanzitutto, non ho al momento risposte sul loot. Il team ne sta discutendo e sta cercando feedback dagli utenti e dalla telemetria del gioco. Spero di darvi maggiori informazioni non appena sarò aggiornato anch'io a riguardo. In questo post invece voglio correggere le patch notes e le voci mancanti. Non era nostra intenzione lasciare qualcosa fuori, ma eravamo tutti al lavoro per far uscire l'update e alcune cose sono andate perse. I post della community però ci hanno fatto capire cosa mancasse e cosa potesse rivelarsi un bug, quindi grazie a tutti", ha spiegato Anderson nel post.

Nell'elenco degli aggiornamenti mancavano alcuni nuovi componenti che è ora possibile aggiungere al Javelin, alcune piccole modifiche estetiche, come la possibilità di poter colorare i launchers, ad esempio, mentre sono stati corretti alcuni piccoli bug che aumentavano i danni inflitti, che sono dunque stati ripristinati ai valori iniziali.

Per scoprire nel dettaglio tutti i cambiamenti dell'aggiornamento, vi rimandiamo al post di Reddit.