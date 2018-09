Anthem entra nella fase Alpha, completati tutti i contenuti del gioco

Con un post pubblicato sul blog ufficiale di BioWare, Casey Hudson ha annunciato che lo sviluppo di Anthem ha raggiunto la fase Alpha. Questo significa che tutti i contenuti sono stati completati e inseriti nel gioco, permettendo al team di passare alla fase di testing.

"La scorsa settimana il team di Anthem ha raggiunto il traguardo della fase Alpha, il che significa che ogni parte del gioco è ora attiva e funzionante. Il titolo è interamente giocabile e sa offrire dei momenti davvero esaltanti, con personaggi e storie coinvolgenti. È emozionante vedere le persone in ufficio raggrupparsi per mettere piede in questo nuovo mondo che abbiamo creato.", spiega Hudson.

Il general manager ha detto che in questo periodo gli sembra di respirare la stessa atmosfera vissuta durante lo sviluppo di Baldur's Gate: "In questi giorni, l'energia attorno all'ufficio sembra molto simile a quella che abbiamo respirato ai tempi di Baldur's Gate, quando il team inizia a rendersi conto della magia e della soddisfazione di aver creato un nuovo mondo. C'è ancora un sacco di lavoro da fare, e la passione ci aiuta a rendere tutto più stimolante."

Ricordiamo che Anthem sarà disponibile dal 22 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.