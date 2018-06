Anthem esce il 22 febbraio su PS4, Xbox One e PC: nuovo video gameplay dall'EA Play 2018

Dopo aver presentato la versione estesa del nuovo trailer, Electronic Arts ha annunciato che Anthem sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 22 febbraio. Con l'occasione è stato mostrato un nuovo video gameplay: lo trovate in cima alla notizia.

Come potete vedere in cima alla notizia, finalmente Anthem torna a mostrarsi con un nuovo video gameplay tratto da una missione, permettendoci di dare uno sguardo più approfondito alle ambientazioni, ai nemici, alle meccaniche di gioco e alle dinamiche di combattimento.

Nell'attesa che Anthem si renda disponibile su PS4, Xbox One e PC il 22 febbraio, ricordiamo che la nuova avventura di BioWare potrà essere affrontata sia da soli che in co-op in, mentre le microtransazioni saranno presenti solo per gli elementi cosmetici.