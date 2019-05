Anthem esce dalla classifica 'Top49' dei titoli più giocati su Xbox One

A tre mesi dal lancio di Anthem, il controverso kolossal sci-fi di BioWare ed Electronic Arts sembra essere già scomparso dalla classifica dei 49 titoli più giocati dall'utenza Xbox One negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nella maggior parte dei mercati videoludici europei, ivi compresa l'Italia.

Come giustamente sottolineato dai colleghi di MP1ST, infatti, controllando la graduatoria stilata settimanalmente da Microsoft per segnalare i giochi più popolari tra gli utenti di Xbox One e Xbox One X notiamo la sorprendente assenza di Anthem.

A determinare il crollo nel numero di giocatori attivi e l'abbandono degli Specialisti dalla dimensione fantascientifica di Bastion potrebbero concorrere diversi fattori, l'ultimo dei quali è stato evidenziato dalla community di ResetEra riferendo che i canali social di BioWare non condividono informazioni sul loro progetto da quasi un mese, o più precisamente da ben quattro settimane. E questo, nonostante il titolo rientri appieno nella categoria dei giochi come servizi e che, in quanto tale, necessita di aggiornamenti costanti per fidelizzare i propri appassionati.

L'abbandono in massa dai server dell'action free roaming di EA ha persino indotto i frequentatori di Reddit a dichiarare la morte di Anthem, lanciando così un messaggio estremamente provocatorio agli autori di BioWare affinché si attivino per mantenere le promesse fatte in fase di sviluppo del progetto e nel periodo immediatamente successivo all'uscita su PC, PS4 e Xbox One. In molti, ad esempio, si chiedono che fine abbiano fatto le attività endgame legate al Cataclisma, il cui lancio sarebbe dovuto avvenire proprio in questi giorni. Il silenzio mediatico di BioWare, anche per questo, ha contribuito ad alimentare le voci di corridoio che ipotizzano la trasformazione di Anthem come free to play.