Anthem: le espansioni della storia post-lancio saranno gratuite per tutti

Nel corso di una panel svoltosi al PAX West nel corso della notte, il produttore esecutivo Mark Darrah e il produttore Mike Gamble hanno svelato nuove informazioni sui DLC della storia e sulle microtransazioni di Anthem.

Com'è stato più volte chiarito, nonostante la propensione al multiplayer, in Anthem la storia e la narrativa svolgeranno un ruolo fondamentale. Per questo motivo i contenuti post-lancio dedicati alla storia saranno gratuiti per tutti i giocatori. "Non abbiamo intenzione di dividere l'utenza, vogliamo che le persone vivano le stesse storie, pertanto per nessuna di esse sarà necessario pagare", ha dichiarato Darrah. Al momento non è chiaro quanto grandi saranno queste aggiunte post-lancio, ma BioWare punta a supportare il gioco per moltissimo tempo con l'introduzione di vari contenuti.

Dopodiché, Darrah ha nuovamente affrontato l'argomento microtransazioni, ribadendo per dovere di chiarezza quanto già affermato nei mesi scorsi. I giocatori potranno comprare con valuta reale solo ed esclusivamente oggetti di natura estetica, che potranno essere ottenuti anche giocando normalmente. Inoltre, non ci saranno le loot-box: ciò significa che sarà possibile scegliere esattamente cosa comprare, senza affidarsi al caso.

Discorso diverso per gli equipaggiamenti e le armi. Dato che influenzano il gameplay, potranno essere ottenuti solo giocando. Come svelato dal produttore Mike Gamble, quelli di alto livello richiederanno il completamento di sfide e attività difficili, come gli assalti alle fortezze. Si tratta di attività per quattro giocatori simili a raid, che richiederanno gioco di squadra e un'attenta pianificazione.

Ricordiamo che Anthem uscirà il 22 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC nelle edizioni Standard e Legione dell'Aurora. La prima demo pre-lancio pubblica verrà resa disponibile dal 1° febbraio per tutti coloro che effettueranno il preordine e per gli abbonati ad EA e Origin Access su Xbox One e PC. Nella notte è anche stato pubblicato un nuovo trailer della storia di Anthem.