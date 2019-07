Anthem: in foto le nuove action figure Weta degli Strali

Continua la collaborazione tra Weta Workshop ed Electronic Arts e, dopo la presentazione ufficiale all'E3 2019 delle statue di Apex Legends, ecco che arrivano i nuovissimi prodotti dedicati ai Javelin di Anthem.

In occasione dell'edizione del 2019 del San Diego Comic Con sono infatti stati presentati i prototipi delle statue di Colosso, Ranger, Tempesta e Intercettore. Le quattro statuine fanno parte della serie Micro Epics di Weta Workshop, ovvero quella linea di prodotti dalle dimensioni e dal costo contenuti. Al momento non si conoscono i dettagli sul prezzo, ma è probabile che sia possibile aggiungerle alla propria collezione con circa 20 euro. Per quello che riguarda invece il loro arrivo sul mercato, pare che l'uscita sia prevista tra novembre 2019 e marzo 2020 e, a breve, dovrebbero aprire le prenotazioni sul sito ufficiale del produttore.

Vi ricordiamo che le sfide del Cataclisma di Anthem sono già state inserite nel gioco e sembra ormai che manchi davvero poco al lancio del nuovo evento del titolo Bioware. Pare inoltre che un bug di Anthem abbia causato la comparsa di strani tentacoli e strutture nel cielo.