Anthem Gameplay: Esplorando Fort Tarsis, alla scoperta dell'Hub di gioco

Apriamo una nuova finestra sull'universo sci-fi di Anthem per ammirare assieme a voi un nuovo video di gioco di 15 minuti tratto dalla VIP Demo e incentrato sulle attività da svolgere tra le quattro mura digitali di Fort Tarsis, l'Hub centrale della nuova avventura ruolistica di BioWare.

Nel filmato che vi proponiamo quest'oggi (attenzione agli spoiler) assistiamo al primo contatto dell'eroe con i numerosi personaggi secondari che andranno a comporre il caleidoscopio di missioni da svolgere una volta scelte le fattezze del nostro alter-ego e, ovviamente, il suo Strale.

Nell'Hub di Fort Tarsis, di conseguenza, non avremo solamente accesso ai negozi e agli strumenti per customizzare e potenziare le armi e le abilità dell'armatura dell'eroe ma dovremo interagire con diversi PNG per stringere la ragnatela di alleanze che sarà la vera impalcatura narrativa dell'ultima fatica digitale dei creatori di Mass Effect e Dragon Age.

Le scelte che compiremo in questa zona (e nello spazio sociale Launch Bay) si rifletteranno sulle attività che dovremo portare a compimento tuffandoci a capofitto tra le arcologie e le bizzarre foreste che imperlano il paesaggio alieno di Anthem a partire dal 22 febbraio, ossia dal giorno di lancio dell'ambizioso action-RPG di BioWare su PC, PlayStation 4 e Xbox One.