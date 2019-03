Anthem, i giocatori organizzano una protesta: rivogliono il bug del loot!

Lo scorso weekend, in anticipo sulla tabella di marcia, BioWare ha pubblicato la patch 1.0.3 di Anthem che ha incrementato la stabilità del gioco su tutte le piattaforme, modificato il loot system, migliorato l'audio e risolto una miriade di bug.

In aggiunta a tutte queste gradite modifiche, la patch ha tuttavia introdotto anche un bug che ha provocato un aumento della frequenza di ottenimento (drop) di armi, equipaggiamento ed oggetti cosmetici (loot). A quanto pare, un numero cospicuo di giocatori ha accolto con grande gioia questo cambiamento... peccato che, accortasi del problema, BioWare è rapidamente intervenuta per riportare il loot rate ai valori normali. L'intenzione della compagnia era solo quella di impedire agli Specialisti di livello 30 di ricevere oggetti bianchi e verdi.

A quanto pare, questa mossa ha indispettito i giocatori che si stavano godendo la pioggia improvvisa di loot, al punto che uno di questi ultimi, un certo Afinda, ha deciso di indire una vera e propria protesta su Reddit per richiedere il ritorno del bug. Secondo l'utente, allo stato attuale, il tempo investito e le ricompense ricevute non sono correttamente bilanciate, pertanto invita tutte le persone d'accordo con lui a sparire dai server e non giocare dall'11 al 15 marzo.

La discussione su Reddit sta riscuotendo un successo incredibile: i commenti sono oltre 1.700, mentre le valutazioni positive al messaggio sono più di 10.000! A giudicare dai messaggi sono davvero tanti i giocatori che hanno deciso di partecipare. Voi cosa ne pensate? Il loot system ha davvero bisogno di un ri-bilanciamento? Chad Robertson di BioWare, dal canto suo, ha già annunciato l'arrivo di importanti cambiamenti al loot di Anthem nei prossimi mesi.