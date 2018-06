Anthem girerà a 30fps su PlayStation 4 e Xbox One, framerate sbloccato su PC

Nelle ore successive all'EA Play 2018 sono emersi tanti altri dettagli su Anthem, il nuovo e ambizioso progetto di BioWare. La redazione di GameInformer, infatti, ha intervistato il produttore Mark Darrah su numerose questioni inerenti al gioco.

Abbiamo così scoperto che il framerate di Anthem sarà bloccato a 30fps su PlayStation 4 e Xbox One. La versione PC, prevedibilmente, potrà invece contare sul framerate sbloccato. Nessuna informazione, al momento, riguardo alla risoluzione. Mancano ancora molti mesi al lancio, evidentemente il team sta ancora lavorando su quest'aspetto della produzione. Cosa ne pensate del framerate target scelto dagli sviluppatori?

Anthem verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 22 febbraio 2019 in due differenti edizioni: Standard e Legione dell'Aurora. Il titolo sarà caratterizzato da una componente narrativa molto forte che sarà ulteriormente espansa in futuro. Potrà essere tranquillamente giocato in single player, visto che la modalità cooperativa non sarà obbligatoria. Supporterà le microtransazioni, ma solamente per oggetti di natura estetica. Non saranno invece presenti le loot-box, così i giocatori sapranno sempre cosa stanno acquistando e non dovranno affidarsi al caso. Segnaliamo, infine, che al lancio sarà assente la modalità PvP.