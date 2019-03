Anthem, Guida alle Iscrizioni: come funzionano e a cosa servono

Per avere successo in Anthem è importante munirsi delle armi e degli strumenti migliori. A tal proposito giocano un ruolo cruciale le Iscrizioni, modificatori casuali che vengono applicati a ogni oggetto al momento della creazione. In questa mini-guida vi spieghiamo come funzionano e a cosa servono.

Di seguito faremo un esempio di alcune iscrizioni applicabili su un Araldo vendicatore, pistola mitica di grosso calibro che vi consigliamo di procurarvi nel gioco.

Se davanti all'iscrizione è presente un'icona ingranaggio, significa che si applica soltanto all'oggetto stesso. Se invece è presente un'icona armatura, significa che si applica a tutto lo strale. Quindi nell'esempio dell'Araldo vendicatore che abbiamo illustrato sono state generate le seguenti iscrizioni:

+15% di danni arma: Questo aumenta i danni inflitti dall'Araldo vendicatore di un ulteriore 15%. In questo caso, l'iscrizione ha un'icona ingranaggio, quindi l'incremento dei danni si applica solamente a quest'arma e non a quella secondaria.

+4% di quantità di riparazioni: Tutti gli oggetti raccolti che ripristinano la salute saranno un 4% più efficaci.

+30% di frequenza rilascio munizioni: Aumenta del 30% la probabilità che un nemico sconfitto faccia cadere munizioni.

+15% di danni da pistola di grosso calibro: Poiché questa presenta l'icona armatura, qualsiasi pistola di grosso calibro trasportata dal giocatore (incluso l'Araldo vendicatore) infliggerà un 15% di danni in più. Quindi, se hai equipaggiato due pistole di grosso calibro, entrambe avrebbero un incremento del 15%.

Un'altra cosa da notare è che la quantità di danni indicata (in questo caso 1044) non include i danni bonus derivanti dalle iscrizioni applicate. Questa è una considerazione importante: le iscrizioni non si riflettono nel blocco delle statistiche (almeno non ancora), quindi bisogna fare attenzione quando si fanno i confronti.

Come si applicano le iscrizioni

Abbiamo le seguenti categorie di iscrizioni

Principale minore

Secondaria minore

Secondaria maggiore

Principale maggiore

Secondaria epica

Principale epica

Con un livello più basso, l'iscrizione avrà meno impatto. Con un livello più alto, invece, l'impatto sarà maggiore. Per fare un esempio, un'iscrizione principale minore può modificare i danni arma di +5-25%. Ma aggiungendo un'iscrizione secondaria maggiore ai danni arma, raggiungeremo +25-175%.

