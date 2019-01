Anthem è in sviluppo da prima del lancio di Destiny

Parlando con il sito francese JeuxVideo, Mike Gamble di BioWare ha rivelato che Anthem è in sviluppo da ben prima del lancio di Destiny, rispondendo a una domanda relativa a presunte somiglianze tra alcuni aspetti delle due produzioni.

Destiny ha influenzato Anthem? Gambe risponde così a questa domanda: "E' una associazione interessante, Anthem è in fase di sviluppo sin da prima che Destiny venisse annunciato.... ma oggi i giochi sono influenzati largamente dai titoli già presenti sul mercato." Questa settimana BioWare trasmetterà un nuovo livestream di Anthem in programma per il 17 gennaio, la compagnia non ha però svelato i contenuti della trasmissione.

Ricordiamo che il primo febbraio EA pubblicherà la demo di Anthem, questa sarà accessibile in anticipo dal 25 al 27 gennaio per i membri VIP, per tutti gli abbonati EA/Origin Access e per chi ha prenotato il gioco, in uscita il 22 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e PC.