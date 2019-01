Anthem, Jump Force e Dragon Ball FighterZ tra le dirette della settimana

Come ogni lunedì vi proponiamo il calendario completo delle trasmissioni targate Everyeye Live: nei prossimi 7 giorni vi intratterremo su Twitch con trasmissioni dedicate a Dragon Ball FighterZ, Anthem, Jump Force, Resident Evil 2 Remake e Life is Strange, senza dimenticare i Q&A e gli appuntamenti speciali...

Lunedì 28 gennaio

Ore 17: Resident Evil 2 Remake

Ore 21: Q&A Cinema

Martedì 29 gennaio

Ore 16: Q&A

Ore 17: Resident Evil 2 Remake

Ore 19: FIFA 19 feat il Green

Ore 21: Destiny 2 feat Giorno Gaming

Mercoledì 30 gennaio

Ore 10: Colazione con Everyeye

Ore 17: Life is Strange 2 Episodio 2: Rules

Ore 21: Rainbow Six Siege

Giovedì 31 gennaio

Ore 17: Dragon Ball FighterZ - FighterZ Pass 2

Ore 19: Robe indie con Kenobit: When Ski Lifts Go Wrong

Ore 20: 7 Giorni: Il Rototocalco Videoludico

Ore 21: Da Milestone a Lunar Great Wall Studios: Quattro Chiacchiere con Baz

Venerdì 1 febbraio

Ore 16: Q&A Domande e Risposte

Ore 17: Q&A Anthem + Gameplay EndGame

Ore 21: Anthem feat GiornoGaming

Sabato 2 febbraio

Ore 16: Jump Force Beta feat SchiacciSempre

Ore 18: Anthem VIP Demo feat Giorno Gaming

Domenica 3 febbraio

Ore 21: Fortnite feat. RNade

Ricordiamo che la programmazione è soggetta a modifiche, per tutti gli aggiornamenti vi invitiamo a seguire il nostro canale Twitch, registrandovi riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, inoltre l'iscrizione è obbligatoria per interagire in diretta con la redazione e la community. Vi aspettiamo!