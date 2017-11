Anthem: il lead animator del gioco ha abbandonato BioWare

, titolo che è riuscito ad impressionare in occasione del suo reveal all'E3 2017, ha perso il proprio lead animator: Steve Gilmour ha infatti lasciato

Steve Gilmour era in forza a BioWare dal 2000, ed ha lavorato come lead animator di Anthem per 2 anni e 9 mesi.

La decisione arriva a pochi giorni dalla comunicazione di congedo di Mike Laidlaw, creative director della saga di Dragon Age; una combinazione di eventi che potrebbe instillare una seria preoccupazione nelle menti dei fan della software house, che proprio con Anthem si gioca una carta importante per riacquisire la fiducia di quei giocatori che poco hanno apprezzato il lavoro svolto con il controverso Mass Effect: Andromeda.

Ricordiamo che Anthem, atteso su PC, PS4 e Xbox One durante l'autunno del 2018, avrà una fase di Beta. I dettagli della campagna del gioco verranno diffusi prossimamente.