Anthem: un leak svela armi, armature e oggetti di classe

Nelle ultime ore sono apparse in rete alcune immagini che ritraggono quelle che sembrano essere le armi, le armature e gli equipaggiamenti in arrivo con i futuri aggiornamenti su Anthem.

Due degli screenshot in questione mostrano chiaramente due set di armature inediti: il primo dedicato al Ranger e il secondo a Tempesta. Si tratta di un'aggiunta particolarmente richiesta dai fan, che hanno più volte criticato la carenza di oggetti nel negozio utili per personalizzare il proprio Strale.Le restanti immagini hanno invece come protagoniste delle nuove bocche da fuoco, probabilmente leggendarie o mitiche, che presentano tutte uno stile molto simile. Tra queste possiamo notare una pistola mitragliatrice, un fucile d'assalto, una mitragliatrice e un fucile a pompa.

A questi oggetti si aggiungono poi nomi e descrizioni di oggetti di classe, che consentiranno di potenziare sensibilmente la propria build:

Anthem’s Grace (oggetto per Tempesta) – Incrementa il danno inflitto dal'equipaggiamento del 20%

Tarsis’ Last Stand (oggetto per il Ranger) – Quando si è all'interno della bolla, il danno inflitto dalle armi aumenta di un ulteriore 20%

Slayer’s Furor (oggetto per l'Intercettore) – Marcare un bersaglio con questo oggetto permetterà di marcare automaticamente anche gli avversari nei paraggi

Surging Shield (oggetto per il Colosso) – Rigenera il 50% degli scudi ogni mezzo secondo

