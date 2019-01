Anthem: video di una nuova missione in attesa del livestream di oggi commentato su Twitch

Questa sera alle 22:00 (ora italiana) BioWare trasmetterà un nuovo livestream di Anthem, per l'occasione Giorno Gaming lo commenterà in diretta su Twitch, con un ricco pre show a partire dalle 21:00.

Sintonizzatevi all'orario indicato sul canale Twitch di Everyeye.it per iniziare ad assistere ad una piacevole chiacchierata su Anthem, con spazio per una breve sessione di Q&A, alle 22:00 mostreremo e commenteremo in diretta la trasmissione, non mancate!

Nell'attesa vi segnaliamo che IGN.com ha pubblicato in esclusiva il video di una nuova missione di Anthem denominata Hidden Depths, della durata di circa dieci minuti, sicuramente un buon antipasto in attesa dei nuovi contenuti che verranno mostrati questa sera.

La diretta sarà trasmessa con il commento di Giorno Gaming su Twitch, vi invitiamo a iscrivervi al canale per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio dello show, inoltre la registrazione è obbligatoria per poter interagire con la redazione e la community. Vi aspettiamo!