Anthem: Mark Darrah e altre personalità di BioWare si dedicheranno a Dragon Age 4

Attraverso le pagine del proprio profilo Twitter, il produttore esecutivo di Anthem Mark Darrah ha riferito di essere impegnato nella realizzazione di Dragon Age 4 insieme ad altri membri del team di sviluppo di BioWare e scatenato, così facendo, la reazione della community del controverso sparatutto sci-fi di EA.

Il passaggio di consegne tra Darrah e i nuovi dirigenti di BioWare incaricati di proseguire il supporto ad Anthem, ossia Chad Robertson e Ben Irving, è stato infatti comunicato con un messaggio sui canali social personali dell'ormai ex produttore esecutivo incentrato solo ed esclusivamente sul progetto di Dragon Age 4, dando così adito alla community di Anthem di interpretare tale messaggio come un vero e proprio atto di resa o, ancor peggio, come una fuga.

In risposta al tweet di Darrah, molti giocatori dell'ultima avventura a sviluppo condiviso di Electronic Arts hanno perciò chiesto al dirigente di BioWare di spiegare i reali motivi di una simile decisione, mentre altri hanno preferito assumere un atteggiamento più ostile per criticare aspramente il suo operato.

Nella speranza che i problemi che hanno afflito Anthem non si ripetano con Dragon Age 4, vi rimandiamo alla lettura dell'approfondimento di Alessandro Bruni sui giochi AAA a sviluppo continuo come Anthem e sulle cronache di un modello in crisi.