Anthem: le microtransazioni potrebbero essere assenti al lancio e arrivare successivamente

Anthem sarà un titolo fortemente incentrato sull'online e potrà essere considerato a tutti gli effetti come un game as a service, dal momento che riceverà supporto e aggiornamenti in maniera costante nel corso del tempo.

Pare, tuttavia, che Electronic Arts non monetizzerà fin dal lancio. Lo ha lasciato intendere il CFO Blake Jorgensen durante l'ultima riunione con gli azionisti. Il dettaglio è emerso quando l'esecutivo ha parlato delle previsioni di incasso legate al gioco. La compagnia si aspetta un elevato impatto sui suoi conti relativi all'anno fiscale in corso, dal momento che Anthem verrà lanciato prima del 31 marzo 2019. Allo stesso tempo, prevede ottimi incassi anche nell'anno successivo, non solo perché si aspetta una buona tenuta sul mercato, ma anche perché in quel periodo lancerà i servizi live legati ad esso, tra i quali sono compresi le strategie di monetizzazione.

Alla luce di ciò, Anthem potrebbe essere lanciato senza alcun tipo di microtransazione, la cui introduzione sarebbe prevista nei mesi successivi, sebbene al momento è davvero impossibile indovinare le tempistiche. Cosa ne pensate di questo approccio? Secondo voi si tratterebbe di una buona mossa? Vi ricordiamo che l'uscita di Anthem è prevista su PlayStation 4, Xbox One e PC in un periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 marzo 2019. BioWare ha chiarito che, nonostante l'importanza della componente online, Anthem potrà essere giocato anche in single-player.