Anthem Next: BioWare conferma lo sviluppo e spiega come procedono i lavori

Il nuovo direttore responsabile dello sviluppo di Anthem, Christian Dailey, conferma che i lavori sul progetto di Anthem Next stanno procedendo e illustra i piani seguiti dal team di BioWare Austin per risollevare le sorti di questa sfortunata proprietà intellettuale.

Dalle pagine del blog ufficiale di BioWare, Dailey condivide una simpatica immagine che lo ritrae sul divano insieme al figlio e ai suoi tre cani per spiegare che sì, i lavori su Anthem Next procedono nonostante i problemi provocati dall'emergenza Coronavirus e i ritardi nello sviluppo causati dal ricorso al lavoro in remoto.

Il responsabile di BioWare Austin racconta che "il team di incubazione di Anthem (riferendosi alla versione Next, ndr) è iniziato e stiamo convalidando le nostre ipotesi di progettazione. Per 'incubazione' intendiamo che stiamo sperimentando e sviluppando dei prototipi che contribuiscano a migliorare gli aspetti del mondo di Anthem partendo da ciò in cui siamo maggiormente esperti. Siamo una piccola squadra composta da una trentina di persone, vogliamo tracciare la strada giusta per raggiungere i nostri traguardi".

L'atteggiamento che intende assumere Dailey e il suo team è perciò improntato alla massima schiettezza e trasparenza, specie quando il nuovo boss del team di sviluppo di Anthem specifica che "questo sarà un processo lungo. OK, la squadra che abbiamo è piccola, ma il punto centrale è che se vogliamo superare tutto questo dobbiamo prenderci il nostro tempo e tornare al tavolo da disegno. Una piccola squadra ci permette di agire con un'agilità impossibile in un team più grande".

A conclusione del suo messaggio, Dailey promette di fornire aggiornamenti costanti sullo stadio di sviluppo del "nuovo" Anthem, anche se non tutto sarà svelato ai fan perchè "come quando si crea una salsiccia, non è sempre carino vedere tutte le fasi del processo di produzione".