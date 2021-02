Anthem Next: parte la campagna social dei fan per evitarne la cancellazione

Mentre cresce l'attesa della community e degli addetti al settore per la rumoreggiata riunione di EA che deciderà le sorti di Anthem Next, i fan del controverso "kolossal coi piedi di argilla" di BioWare provano a smuovere le acque organizzando una campagna social per evitare la cancellazione di questo progetto affidato a BioWare Austin.

Dalle pagine del subreddit ufficiale di Anthem, i fan dell'action sci-fi venato di elementi ruolistici hanno infatti deciso di far sentire la propria voce ai vertici di EA riversando sul forum e sui social più popolari tantissimi messaggi di sostegno al progetto di Anthem Next.

Ciò che rende davvero interessante questo fenomeno non è tanto la passione dimostrata dagli utenti, che con la campagna #IBelieveinAnthem confermano il loro attaccamento a BioWare e a questo sfortunato titolo, quanto piuttosto l'intervento di "supporto esterno" garantito dai membri delle altre community.

Come riassunto da Paul Tassi di Forbes.com, alla campagna social di supporto ad Anthem Next e al team di BioWare Austin hanno deciso di partecipare anche moltissimi fan delle community online di titoli come Warframe, Destiny, Paragon, No Man's Sky, Monster Hunter o Rainbow Six, a testimonianza della volontà comune di non veder disperdere definitivamente il patrimonio di idee e di esperienze ludiche promesse dal concept originario di Anthem.

Tornando alla stretta attualità, in base alle anticipazioni condivise dal giornalista Jason Schreier sulle pagine di Bloomberg la vociferata riunione di Electronic Arts avrebbe dovuto tenersi nella settimana che sta ormai volgendo al termine. La causa principale di questo ipotetico rinvio potrebbe però essere rappresentata dalla sopraggiunta tempesta in Texas che ha fermato lo sviluppo di molti videogiochi e costretto tante software house a chiudere temporaneamente i battenti.