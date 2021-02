Anthem Next cancellato: in molti chiedono sui social di essere rimborsati

A seguito dell'annuncio della cancellazione di Anthem Next da parte di Electronic Arts, sui social si stanno moltiplicando i messaggi di chi chiede di ricevere un rimborso per l'acquisto dell'action sci-fi di BioWare.

Fin dagli istanti immediatamente successivi alla conferma dell'avvenuta conclusione del processo di "ricostruzione" di Anthem, e al conseguente passaggio al team di Dragon Age 4 dei circa trenta sviluppatori di BioWare Austin, in molti hanno infatti manifestato la propria contrarietà alla decisione presa da EA pretedendo un rimborso che, alla luce dei due anni trascorsi dall'uscita del titolo, somiglia più a un risarcimento.

Le motivazioni addotte da chi sta provando a contattare sui social EA, BioWare e i curatori del supporto ufficiale di piattaforme come PS Store e Microsoft Store sono le più disparate: c'è ad esempio chi pretende di "vedersi riconosciuto il danno morale" per aver supportato attivamente il progetto sin dall'uscita, ma anche chi, cogliendo l'opportunità offerta dal crollo del prezzo del gioco, lo ha acquistato negli ultimi mesi con la speranza di ricevere quanto prima i sospirati miglioramenti promessi da BioWare Austin.

Nel momento in cui scriviamo, non si segnalano però casi di rimborsi effettuati dopo l'annuncio dell'abbandono di Anthem Next. Ben diversa è invece la situazione legata ai rimborsi di Cyberpunk 2077, con una politica avviata da CD Projekt e dai gestori degli store digitali già pochi giorni dopo l'uscita del titolo per gli ormai noti problemi ravvisati nelle versioni per PS4 e Xbox One (per tacere delle altre criticità contenutistiche e di gameplay).