Anthem sembra un titolo next gen grazie al 4K, al Ray Tracing e a Reshade

Volete un assaggio di quello che potrebbe essere il comparto grafico dei titoli di prossima generazione? Allora non potete perdervi questo nuovo filmato di Anthem, che sembra un gioco completamente diverso grazie all'utilizzo di svariate mod grafiche.

Oltre alla risoluzione elevata (l'utente utilizza probabilmente un monitor ultrawide da 3840x1080 pixel), al gioco è stato applicato anche il Ray Tracing di Nvidia con in aggiunta la mod Reshade, che migliora il sistema di illuminazione e, di conseguenza, il colpo d'occhio. Il risultato è davvero incredibile nonostante i numerosi e vistosi cali di framerate dovuti principalmente all'utilizzo combinato di Ray Tracing e Reshade. L'utente MasterGames TV non ha inserito nel video ulteriori informazioni come un indicatore dei fotogrammi al secondo o l'elenco delle componenti installate sulla macchina che sta compiendo questo piccolo miracolo.

Prima di lasciarvi al video in questione, vi ricordiamo che il Cataclisma di Anthem ha finalmente abbandonato il PTS ed è ora disponibile per tutti i giocatori PC e console. WETA Workshop ha inoltre annunciato in occasione del San Diego Comic Con 2019 le nuove statue degli Strali di Anthem, in arrivo prossimamente.

Avete già visto i magnifici video di GTA V in 4K con Ray Tracing?