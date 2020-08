Anthem Next: presto in arrivo nuove informazioni da BioWare Austin

A due mesi circa dall'ultimo aggiornamento sullo sviluppo di Anthem Next con novità sulle modifiche al gameplay, Christian Dailey di BioWare ha promesso di rivelare a breve delle ulteriori informazioni sulla "revisione 2.0" di questo controverso action adventure in salsa fantascientifica.

La personalità incaricata da Electronic Arts di dirigere il team di BioWare Austin per riprogettare l'esperienza ludica, narrativa e contenutistica di Anthem è infatti intervenuto su Twitter per chiarire che "stiamo pianificando qualcosa per il mese di settembre. Spero di condividere maggiori dettagli in tal senso nel corso della prossima settimana".

Nel concludere il suo messaggio, Dailey ha poi utilizzato diverse emoji di alberi che dovrebbero fornire delle anticipazioni sui contenuti del prossimo aggiornamento di BioWare che, presumibilmente, sarà incentrato sui progressi effettuati nella realizzazione di Anthem Next. Tra i tanti che stanno commentando il post del direttore di BioWare Austin, c'è chi ipotizza il reveal della completa riprogettazione degli alberi delle abilità e dei potenziamenti degli Strali. C'è anche chi, in maniera decisamente più ottimistica, spera nell'annuncio della data di lancio di Anthem Next.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Austin, vi lasciamo agli ultimi artwork di Anthem Next condivisi da Dailey e compagni per confermare che lo sviluppo di questo progetto sta procedendo a dispetto delle difficoltà legate all'emergenza Coronavirus.