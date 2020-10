Anthem Next: un primo sguardo a potenziamenti e Skill Tree dei Javelin

Con ancora negli occhi le splendide scene delle regioni aliene di Anthem Next, i ragazzi di BioWare Austin mostrano in anteprima le modifiche apportate all'abero di abilità e al sistema deputato alla gestione dell'equipaggiamento di questo ambizioso (e sfortunato) action sci-fi.

Il nuovo direttore di EA che supervisionerà i lavori sulla revisione di Anthem, Chris Dailey, spiega dalle colonne del blog ufficiale di BioWare che il suo team ha lavorato sodo per superare una delle critiche mossegli dai giocatori, ossia che il titolo non offre un soddisfacente sistema per la gestione e il potenziamento dei Javelin.

Facendo tesoro di queste critiche, Dailey spiega che il team di BioWare Austin si è impegnato a riprogettare del tutto la progressione dei livelli di esperienza, il looting, le abilità, l'equipaggiamento e gli slot per le modifiche delle armi. L'intenzione degli autori texani è infatti quella di ampliare in maniera sensibile le scelte da offrire agli utenti nella creazione e nella customizzazione del Javelin.

Tutti questi sforzi dovrebbero concretizzarsi in un albero di abilità decisamente più ampio, con tantissime opzioni per specializzare il proprio alter-ego in base alle abilità, alle capacità passive, alle statistiche e ai potenziamenti speciali applicati progredendo nei livelli di esperienza. Nonostante questi incoraggianti progressi fatti da BioWare per concretizzare la visione originaria di Anthem, non sono ancora chiare le tempistiche di lancio e le modalità con cui EA prevede di distribuire questo aggiornamento, se tramite un'espansione a pagamento, un gioco a se stante o un update scaricabile gratis da chi ha già acquistato il titolo.