Anthem Next: il silenzio di EA e BioWare preoccupa i fan

Sono ormai trascorsi diversi giorni da quando Electronic Arts avrebbe dovuto stabilire se continuare o meno a finanziare Anthem Next, il progetto in sviluppo presso BioWare e grazie al quale si dovrebbe provare a dare nuova vita al gioco.

La totale assenza di notizie sulla decisione presa dal colosso dell'industria videoludica sta preoccupando tutti i fan, i quali sono ormai da più di un anno in attesa di scoprire tutti i dettagli sull'aggiornamento del game as a service che potrebbe risollevarne le sorti e correggerne i difetti più gravi. C'è chi sostiene che il silenzio di EA sia dovuto alla volontà di annunciare in pompa magna il ritorno di Anthem e chi, purtroppo, ritiene invece che la mancanza di aggiornamenti in merito alla situazione non possa che essere un segnale della brusca interruzione dello sviluppo. A prescindere da quale sia il destino di "Anthem 2.0", è molto probabile che non manchi molto ad un annuncio ufficiale grazie al quale potremo finalmente scoprire quale sia stata la decisione di Electronic Arts. Nel frattempo alcuni appassionati hanno lanciato una campagna social per evitare la cancellazione di Anthem Next.

Vi ricordiamo che BioWare è attualmente al lavoro anche su Mass Effect: Legendary Edition, ovvero la riedizione in alta definizione dei primi tre capitoli della serie in arrivo il prossimo 14 maggio 2021.