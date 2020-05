Anthem Next: svelate le dimensioni del team al lavoro sull'update

È ormai da un bel po' di tempo che il supporto ad Anthem si è temporaneamente fermato per consentire a Bioware di sviluppare l'aggiornamento soprannominato Next, il quale dovrebbe almeno in teoria permettere al titolo di avere una seconda possibilità. Sembra però che non siano in moltissimi al lavoro su Anthem Next.

Come è possibile leggere nel lunghissimo post pubblicato sul sito ufficiale, infatti, sono attualmente all'opera sul gioco circa 30 sviluppatori, ovvero un team incredibilmente ridotto. È proprio per questa ragione che potremmo non sentire alcuna notizia sul tanto atteso update dello sparatutto a base di esoscheletri ancora per un bel po' di tempo. Non è quindi da escludere che sapremo di più su come Bioware intenderà attirare nuovamente i giocatori sui server di Anthem quando PlayStation 5 e Xbox Series X saranno già sugli scaffali di tutti i negozi e l'aggiornamento del gioco potrebbe quindi essere indirizzato anche ai possessori di console next-gen che possiedono una copia digitale del gioco.

In attesa di saperne di più su Anthem Next, vi ricordiamo che tra i progetti di Bioware potrebbe esserci anche una riedizione in HD del primo Mass Effect, citata in alcune voci di corridoio e in arrivo entro marzo 2021.