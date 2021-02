Anthem Next è stato ufficialmente cancellato, arriva la conferma di Bioware

Dopo mesi di silenzio Bioware ha ufficialmente annunciato di aver interrotto lo sviluppo di Anthem Next. Il futuro del progetto di rilancio dell'IP è stato compresso, stando agli sviluppatori, dal difficile periodo causato dalla pandemia di COVID-19.

La notizia era nell'aria da giorni, tanto che i fan avevano persino iniziato una campagna social per evitare la cancellazione di Anthem Next. L'annuncio dello stop arriva direttamente dai canali di Bioware con un lungo post firmato da Christian Dailey: "In uno spirito di trasparenza abbiamo deciso di condividere che abbiamo preso la difficile decisione di interrompere il nostro nuovo lavoro di sviluppo su Anthem (noto anche come Anthem Next). Tuttavia continueremo a mantenere attivo il servizio live di Anthem proprio com'è ora". Stando alle dichiarazione il motivo principale della cancellazione va individuato nel difficile periodo causato dalla pandemia: "Il 2020 è stato un anno diverso da qualsiasi altro, tuttavia mentre continuavamo a far progressi su tutti i progetti di gioco in Bioware, lavorare da casa durante la pandemia ha avuto un impatto sulla nostra produttività e non tutto quello che avevamo pianificato prima del COVID-19 sarebbe stato possibile senza sottoporre il team ad uno stress eccessivo".

Il post termina con un ringraziamento a tutti i fan che hanno seguito Anthem Next con passione e creatività. Gli sviluppatori impegnati sul progetto concentreranno i loro sforzi sugli altri giochi in cantiere come Dragon Age e Mass Effect.