Anthem Next si farà o verrà cancellato? EA deciderà questa settimana le sorti del gioco

Da diverso tempo ormai BioWare ha annunciato Anthem Next, ovvero l'aggiornamento in stile No Man's Sky che, esattamente come accaduto con il titolo di Hello Games, dovrebbe concedere una seconda chance al looter shooter che al lancio ha purtroppo deluso critica e fanbase e non ha di certo rispettato le stime di vendita di Electronic Arts.

Dopo l'annuncio di questo ambizioso overhaul, sono state davvero poche le informazioni condivise dallo studio di sviluppo, e i fan hanno iniziato a sospettare della validità e della concretezza del progetto di riabilitazione presentato dallo studio canadese. La speranza è che il lavoro portato avanti in questi mesi abbia portato i suoi frutti: Electronic Arts, secondo un report di Bloomberg, valuterà nel corso di questa settimana se approvare il progetto per poi procedere alla seconda presentazione del gioco, o se invece cancellare il tutto e sancire la fine definitiva di Anthem.

BioWare è attualmente impegnata su diversi progetti, ovvero Dragon Age 4, Mass Effect next-gen e Mass Effect Legendary Edition, ed ha affidato Anthem ad un piccolo team di 30 persone che ha ricevuto l'arduo compito di far rinascere il looter shooter dalle sue stesse ceneri. Assisteremo al ritorno di un gioco dal grande potenziale o ne piangeremo la definitiva "scomparsa"? Non ci resta che attendere i nuovi risvolti nel corso dei prossimi giorni.