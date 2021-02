Anthem Next è vivo o morto? Il destino dello shooter BioWare è appeso a un filo

In base alle ultime anticipazioni del giornalista Jason Schreier, tra pochi giorni EA deciderà il destino di Anthem Next, la versione "riveduta e corretta" del controverso sparatutto sci-fi sviluppato da Bioware.

Stando alle informazioni ottenute dal redattore di Bloomberg, le alte sfere di Electronic Arts si riuniranno entro breve per decidere, una volta per tutte, se proseguire i lavori su Anthem Next o se abbandonare del tutto questo esperimento a metà strada tra gli shooter cooperativi e i GDR a mondo aperto.

Con i team maggiori di BioWare impegnati su più fronti tra Mass Effect Legendary Edition, Dragon Age 4 e Mass Effect next gen, del progetto di Anthem Next si sta attualmente dedicando la sede distaccata di BioWare Austin. Il gruppo di lavoro, però, è composto da soli 30 membri e l'ambiziosa visione che stanno portando avanti richiede un importante sforzo economico da parte di EA, dovuto principalmente all'ampliamento di organico richiesto per concretizzare tale visione.

Seguendo le fonti anonime citate da Bloomberg, apprendiamo quindi che i dirigenti di Electronic Arts avrebbero pianificato per i prossimi giorni una riunione per decidere le sorti di Anthem Next. In attesa di capire finalmente quale sarà il destino dello sfortunato progetto di Anthem, vi lasciamo al nostro ultimo video approfondimento e, naturalmente, al modulo dei commenti per scoprire che cosa ne pensate al riguardo.