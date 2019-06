Anthem 'non funziona'? BioWare sta facendo di tutto per sistemarne i problemi, secondo EA

Nel corso di una lunga chiacchierata con i colleghi di GameDaily.biz, l'amministratore delegato di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha ammesso i problemi di Anthem e promesso che i ragazzi di BioWare sono ancora fermamente intenzionati a a migliorare l'esperienza di gioco di chi ha acquistato il loro action sci-fi.

"La promessa era che avremmo potuto giocare insieme, ma la cosa non sta funzionando molto bene", esordisce il CEO di EA prima di ampliare il discorso al pubblico di BioWare e al modo in cui quest'ultimo guarda ai lavori della software house canadese che ha dato forma agli universi videoludici di Mass Effect e Dragon Age: "Avremo il nostro pubblico affezionato a BioWare che è stato con noi per molto tempo. Ci sono poi ragazzi di 12 anni che non erano in giro quando BioWare ha iniziato a sviluppare giochi, e loro hanno aspettative diverse su cosa sia un videogioco di BioWare e come dovrebbe essere inquadrandolo in un contesto videoludico moderno".

"In conseguenza di ciò, BioWare deve evolversi, deve espandersi e deve testare l'elasticità di quel marchio", ha poi aggiunto Wilson affermando che "i team di sviluppo di BioWare continueranno a venire a lavorare ogni giorno (per migliorare Anthem, ndr) e ad ascoltare i loro giocatori vecchi e nuovi, cercando così di mantenere le promesse che hanno fatto a quei giocatori: è quello che stai vedendo con Anthem oggi".

Pur con tutti i problemi incontrati nella fase di lancio, il progetto di Anthem ha ancora un grande potenziale inespresso che attende di essere riscoperto attraverso i futuri update gratuiti, o almeno questo è quanto spera Wilson concludendo il ragionamento affermando che "gli elementi fondamentali del gioco sono avvincenti, una proprietà intellettuale come Anthem nasce per esprimersi e funzionare in un ciclo che copre dai sette ai dieci anni. Quindi, se penso ad Anthem in questi termini temporali,sento che questo team arriverà davvero con qualcosa di speciale e di eccezionale perchè ha dimostrato di poterlo fare, anche se non ha avuto la partenza che molti di noi volevano, compresi i nostri giocatori".

Cosa ne pensate delle dichiarazioni del CEO di Eletronic Arts? Credete che il soldato Anthem possa essere ancora salvato da BioWare?