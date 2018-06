Anthem non permetterà di instaurare rapporti romantici

Parlando ai microfoni di GameInformer USA, Mike Gamble di BioWare ha rivelato che Anthem non avrà un sistema di Romance, a differenza di quanto accaduto in altri titoli della compagnia, come Mass Effect e Dragon Age.

In Anthem non sarà possibile instaurare rapporti sentimentali con altre persone: "In Anthem non ci sono amori, ci sono amicizie. In Mass Effect abbiamo proposto contenuti di questo tipo ma nel nostro nuovo gioco non ci saranno aspetti romantici."

Anthem sarà disponibile dal 22 febbraio 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, dopo la presentazione all'evento EA Play il publisher ha aperto i preordini dell'edizione Standard e Legione dell'Aurora.