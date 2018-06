Anthem: non sarà obbligatorio giocare in co-op, le microtransazioni saranno solo estetiche

Mentre vi scriviamo, all'EA Play 2018 è in corso il reveal di Anthem, nuovo e ambizioso progetto di BioWare.

Dopo aver mostrato uno spettacolare trailer cinematografico realizzato con il motore di gioco, gli sviluppatori sul palco hanno svelato alcune informazioni al riguardo. In Anthem i giocatori si muoveranno in un mondo condiviso con altri altri giocatori (lo saranno, ad esempio, anche le condizioni meteorologiche e le tempeste). In Anthem i giocatori potranno fare squadra con altri tre compagni d'avventura e verrà premiato sia lo sforzo combinato che l'utilizzo di abilità individuali uniche. Il matchmaking è stato descritto come fluido e intelligente, in grado di trovare rapidamente e con facilità altri giocatori con cui condividere le proprie avventure.



Nonostante ciò, il titolo avrà una componente narrativa molto forte e potrà essere goduto anche in single-player. La cooperativa non sarà in alcun modo obbligatoria.

È stato poi confermato che Anthem, similmente a molte produzioni tripla A odierne, includerà le microtransazioni. Queste, in ogni caso, potranno essere effettuate solo ed esclusivamente per oggetti di natura estetica che non forniscono alcun vantaggio di gameplay. Le loot-box, inoltre, saranno assenti: ciò significa che i giocatori potranno decidere liberamente cosa acquistare senza affidarsi al caso. Anthem uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il 22 febbraio 2019.