Anthem non supporterà il Cross Play al lancio del gioco

Ben Irving, Lead Producer di Anthem, ha confermato su Twitter che il supporto Cross-Play non sarà disponibile al lancio, senza sbilanciarsi ha però fatto capire che potrebbe arrivare nel prossimo futuro.

Fortnite è stato il primo gioco a supportare il cross-play esteso coinvolgendo anche PlayStation 4, oltre a Xbox One, PC, Mac OS, iOS e Android, seguito poi da Rocket League, altri titoli potrebbero seguire questa strada in futuro, tra cui probabilmente anche Anthem. La laconica risposta di Irvig farebbe infatti pensare ad una futura introduzione del Cross-Play esteso, sebbene non ci siano ancora conferme da parte di BioWare, la compagnia svelerà a breve i piani per il supporto post lancio di Anthem.

Anthem è entrato in fase Gold nelle scorse ore, questo weekend Electronic Arts metterà a disposizione una demo VIP per gli abbonati EA/Origin Access e per coloro che hanno prenotato il gioco, la stessa sarà accessibile a tutti dal primo a quattro febbraio.