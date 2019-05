Anthem per PS4 è la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store

Che Anthem non se la stia passando benissimo è purtroppo un dato di fatto. Il looter shooter di Electronic Arts sviluppato da BioWare sta attraversando una grossa crisi, tanto che alcuni utenti di Reddit hanno dichiarato Anthem ufficialmente morto.

Il gioco sta perdendo rapidamente il proprio numero di giocatori attivi, le view su Twitch sono sempre più basse e il silenzio dietro il quale si sono trincerati gli sviluppatori nei confronti dei giocatori che chiedono miglioramenti, risoluzione di bug e una gestione diversa del loot, ha fatto perdere la pazienza a gran parte degli utenti.

Tuttavia il gioco non è affatto da buttare, come potrete notare anche dalla nostra recensione di Anthem, per cui se opportunamente incentivata, la community dei gamer che ancora non l'ha provato, potrebbe anche essere incuriosita e dargli una chance.

In questo senso è probabilmente da leggere l'iniziativa di Sony, che ha reso Anthem l'offerta della settimana su PlayStation Store. Da oggi fino al 15 Maggio, l'edizione "liscia" del gioco è in vendita a 39.99 euro, mentre l'edizione Legione dell'Aurora, che aggiunge al gioco base diversi bonus, la si può acquistare al prezzo di 49.99 euro.

Voi che ne pensate della situazione? Approfitterete dello sconto, o l'ultima fatica di BioWare proprio non vi attira?