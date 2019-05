Anthem: la nuova patch di oggi rimuove le casse Elysian Cache

Questo pomeriggio alle 17:00 BioWare pubblicherà la patch 1.1.1 di Anthem, il changelog anticipato rivela la rimozione dei forzieri Elysian Cache aggiunti lo scorso mese di marzo. Come reagirà la community?

I forzieri Elysian Cache erano stati aggiunti come ricompensa per le sfide giornaliere e le attività Stronghold, al loro interni i giocatori potevano trovare utili oggetti cosmetici da sbloccare: al momento BioWare non ha chiarito i motivi che hanno spinto il team a rimuovere i forzieri e non sappiamo come e se verranno sostituiti.

In passato gli sviluppatori hanno parlato di "premi temporanei" ma molti giocatori si aspettavano una permanenza ben più lunga per i forzieri Elysian Cache, anche in virtù di una certa mancanza di contenuti, in attesa che BioWare lanci aggiornamenti ben più corposi.

La patch risolve anche vari bug o problemi tecnici ma non aggiunge alcuna nuova attività e non include contenuti aggiuntivi di alcun tipo, restiamo comunque in attesa del changelog completo in arrivo nel tardo pomeriggio.