Anthem: la nuova patch del PTS introduce il negozio stagionale

Nelle ultime ore i Public Test Server di Anthem si sono aggiornati con una nuova patch che mira a migliorare l'esperienza del Cataclisma e introduce alcune piccole novità.

Una tra queste è il negozio stagionale, nel quale i giocatori potranno acquistare diversi oggetti cosmetici spendendo i cristalli che si possono ottenere giocando l'evento. Tali oggetti saranno esclusivi della stagione ed è quindi improbabile che possano tornare in vendita successivamente. Per quanto riguarda invece il Cataclisma, l'aggiornamento sistema diverse problematiche tecniche e aggiunge nuove animazioni, migliora le scene d'intermezzo e risolve i problemi al comparto sonoro. Ovviamente sono anche stati corretti numerosissimi bug, migliorando così l'esperienza di gioco del nuovo contenuto.

Se siete in possesso della versione PC di Anthem e volete testare il Cataclisma, non dovete far altro che aprire il pannello del gioco su Origin e attivare l'acceso alla beta, cosa che farà immediatamente partire il download della versione PTS. Purtroppo non si conosce la data d'uscita definitiva del nuovo evento, dal momento che la roadmap dei DLC di Anthem ha subito di recente delle pesanti modifiche.

Vi ricordiamo che, stando a quanto dichiarato da Bioware ed EA, Anthem sarà supportato per almeno 7 anni.