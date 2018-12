Anthem: le nuove immagini dei TGA 2018 svelano lo Scrutatore del Dominio

Il video di presentazione della storia di Anthem trasmesso nel corso dei Game Awards 2018, a voler essere sinceri, non ci ha aiutati affatto a delineare il quadro narrativo dell'ultimo action ruolistico di BioWare.

Per aiutarci a rispondere alle tante domande sollevate dall'ultimo video, perciò, gli autori della sussidiaria canadese di Electronic Arts hanno pubblicato delle immagini esplicative e aggiornato le pagine del sito ufficiale di Anthem per darci maggiori dettagli sul lore e sulla storia principale del loro ultimo kolossal fantascientifico.

La scheda informativa che accompagna questi nuovi scatti tratteggia i contorni del canovaccio narrativo seguito da BioWare e spiega che gli eroi di Anthem vivranno "in un mondo incompiuto. Gli dei hanno imbrigliato il potere dell'Inno, sorgente di pura creazione, per modellare il nostro mondo. Ma prima che la loro opera fosse completa, i Creatori svanirono", lasciandosi dietro una scia di distruzione e di manufatti ipertecnologici da cui potremo attingere per servire il popolo di Fort Tarsis indossando gli Strali degli Specialisti.

Il racconto dell'epica creazione del mondo alieno di Anthem continua e si focalizza sulla fazione nemica che affronteremo nel corso della campagna principale: il Dominio. "Lo Scrutatore, uno spietato comandante del Dominio, sostiene di avere scoperto il modo di controllare il potere dell'Inno. Se ha ragione, nessuno sarà in grado di resistergli", è il monito che BioWare lancia a tutti gli Specialisti che saranno impegnati nella strenua difesa di Tarsis fronteggiando questa feroce società militare proveniente dagli angoli più remoti del pianeta.

Tutto questo, e si spera molto altro, ci attende per il 22 febbraio del 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One con il lancio di Anthem, ma con la possibilità di provare in anteprima il titolo con la demo che verrà pubblicata il 22 gennaio e che sarà resa disponibile a tutti coloro che prenoteranno il gioco, oltreché agli abbonati a EA Access e Origin Access.