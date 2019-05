Anthem: i nuovi contenuti arriveranno il prossimo mese?

È inutile girarci intorno, Anthem è stata una grossa delusione per milioni di giocatori e, ad aggravare la situazione, è il lungo silenzio di Bioware, che non pubblica novità sul gioco da più di un mese.

Questo silenzio potrebbe però essere stato rotto da un messaggio pubblicato nelle ultime ore sull'account Twitter ufficiale di EA Access, l'ormai celebre servizio ad abbonamento mensile che permette di giocare un gran numero di titoli, ottenere sconti aggiuntivi e vari extra in gioco. Il tweet in questione non si limita ad annunciare l'arrivo di un nuovo vinile per personalizzare gli Strali esclusivamente per gli abbonati al servizio, ma preannuncia anche l'arrivo di novità per il prossimo mese. Nello specifico si tratta di "nuove ricompense" e non è chiaro se si tratti di qualcosa legato ai contenuti promessi nella roadmap del gioco o semplicemente dell'ennesimo vinile esclusivo.

Non è da escludere che all'E3 2019 Electronic Arts possa finalmente chiarire quale sia il destino del titolo Bioware al suo EA Play, evento durante il quale sarà annunciata ufficialmente anche la Stagione 2 di Apex Legends.

Vi ricordiamo inoltre Anthem non è più nella "Top49" dei più giocati su Xbox One. Pare inoltre che siano piuttosto insistenti le voci che vedono Anthem in arrivo su EA Access o, addirittura, distribuito come free to play.