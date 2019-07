Anthem: nuove sfide nell'esplorazione libera anticipano l'arrivo del Cataclisma

Nonostante sia in fase di testing dal 4 giugno nel PTS, l'atteso evento Cataclisma non è ancora cominciato ufficialmente nell'universo condiviso di Anthem. Nei giorni scorsi ci sono state delle avvisaglie - tempeste e tentacoli neri - ma a quanto pare si sono rivelate essere il frutto di un errore, e subito sono state rimosse.

Qualcosa, tuttavia, sembra si stia finalmente cominciando a muovere. A giudicare dalle segnalazioni reperibili in rete, nella Modalità Esplorazione libera si sta svolgendo una sorta di pre-evento, con delle sfide (consultabili in calce alla notizia) che chiedono ai giocatori di sconfiggere i "nemici cristallizzati" della fazione Dominio per ottenere i Cristalli che trasportano. In palio ci sono Monete, Decalcomanie e Grafiche utilizzabili per personalizzare gli strali.

Una delle sfide si chiama La Tempesta in corso e ha un timer che scade il prossimo martedì. Che stia finalmente per arrivare il Cataclisma vero e proprio sui server Live? Stando alle informazioni in nostro possesso, l'atteso evento introdurrà una nuova porzione di mappa, separata da quella dell'Esplorazione Libera. BioWare, dal canto suo, continua a mantenere il più stretto riserbo, pertanto non siamo in grado di fornirvi informazioni ufficiali. Anthem, ricordiamo, è acquistabile su PlayStation 4, Xbox One e PC.