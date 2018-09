Anthem: nuovo trailer incentrato sulla storia; dettagli e data di lancio della demo

Nella notte, Electronic Arts e BioWare hanno pubblicato un nuovo trailer di Anthem dedicato alla storia e hanno svelato i dettagli della demo che i giocatori potranno testare prima del lancio del titolo.

Stando alle parole degli sviluppatori, il trailer si focalizza su uno dei tratti distintivi della produzione, ovvero la combinazione di un mondo condiviso e dinamico con una storia personale, dove le scelte hanno delle conseguenze. All'interno dell'hub centrale del gioco, Fort Tarsis, i giocatori potranno stringere un legame con i personaggi non giocanti e approfondire la loro storia. È in questo stesso luogo che compieranno le scelte fondamentali per la storia, accetteranno le missioni e si prepareranno alle innumerevoli battaglie, che si svolgeranno all'esterno, nell'open world di Anthem.

BioWare ha inoltre annunciato che la prima demo pre-lancio pubblica (così definita da EA) verrà resa disponibile al download tre settimane prima del lancio effettivo del gioco, ovvero l'1 febbraio 2019. Sarà accessibile, in ogni caso, solamente a coloro che hanno effettuato (o effettueranno) il preordine del gioco e agli abbonati ai servizi Origin Access su PC ed EA Access su Xbox One. I dettagli sui contenuti verranno svelati prossimamente. Dal comunicato ufficiale di EA non si evince se la demo diverrà disponibile anche per tutti gli altri giocatori.

Anthem sarà disponibile il 22 febbraio 2019 per Xbox One, PlayStation 4 e PC nelle edizioni Standard e Legione dell'Aurora. L'accesso anticipato avrà inizio il 15 febbraio per i membri di Origin Access e EA Access.